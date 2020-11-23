شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تبدأ العد التنازلى لعيد ميلادها بنشر صور مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية ريتا أورا عن صور جديدة لها من خلال إنستجرام الخاص بها، وظهرت ريتا مثيرة للغاية من خلال "body suit" سوداء، وعلقت على الصور قائلة: "أسأل أى شخص.. كيف تبدو ريتا عند انتهاء العمل؟"، وأرفقت التعليق بهاشتاج العد التنازلى لعيد الميلاد، ويبدو أنها تشوق متابعها قبل الاحتفال بعيد ميلادها في 26 من الشهر الحالى.

وكانت ريتا أورا أحيت إحدى الحفلات الخاصة فى مصر، أمس السبت وتألقت النجمة على المسرح من خلال أداء مجموعة من اشهر أغانيها منها "Ritual"، والتى تفاعل معها الحاضرون، حيث يعتبر حفل أورا هو الأول لها في مصر، وشاركها فى إحياء الهضبة عمرو دياب والذى ظهر في الحفل باللوك الجديد وغنى عدد من أشهر أغانيه من بينها "بحبه، يتعلموا، أجمل عيون، الجو جميل".

وفي وقت سابق نشرت ريتا أورا البالغة من العمر (29 عاما) عدة صور التقطتها بطريقة الـ"selfie mirror" لتظهر باطلالة كلاسيكية منسقة وراقية وكأنها تستهدف عشاق الأزياء والموضة من مختلف الأنظار، كما ظهر بالخلفية خزانة ملابسها وهوما يدل ان أورا ألتقت الصور من داخل غرفة نومها.

وريتا أورا التى تٌعرف أنها واحدة من أكثر نجوم الفن أناقة ورقى سواء بحياتها اليومية أو خلال حضورها للحفلات والمهرجانات، اختارت " البدلة " التى ارتدتها من مجموعة تصميمات دارأزياء " JW Anderson " ووصل سعرها إلى 1155 جنيه إسترلينى، وأشارت أورا أن حذائها ذو الكعب العالى من مجموعة " Shoe Dazzle ".

ولكى تكمل ريتا أورا إطلالتها مميزة فاختارت أن تكون تصفيفه شعرها بسيطة كذلك ماكياجها الذى أظهر جمال و جاذبية ملامحها.