بشرى سارة لعشاق "ديدبول".. بدء العمل على الجزء الـ3

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مارفل بدء تنفيذ الجزء الثالث من سلسلة أفلام البطل الخارق ديدبول، والحفاظ على تصنيف للكبار فقط.

وفقًا لموقع "دين أوف جييك" الأمريكي، ستتعاقد مارفل مع الشقيقتين ويندي وليزي مولينو لتأليف الجزء الجديد، في أولى خطوات تنفيذ Deadpool 3 "ديدبول 3".

وتمثل هذه الخطوة المفاجئة أول تحرك لشركة ديزني منذ حيازتها شركة فوكس السينمائية العام الماضي، وتولي كيف فيج منصب الرئيس التنفيذي لشركة مارفل التابعة لعالم ديزني.





وذكر الموقع، أن الممثل رايان رينولدز حضر مناقشات ومفاوضات البحث عن كتاب جدد للجزء الثالث، إذ تقدم أكثر من مؤلف بسيناريو جديد، إلى أن استقر رينولدز على الشقيقتين مولينو.

ورغم أن الفيلم ما زال في أولى مراحل إنتاجه، لكن من المفترض الحفاظ على تقييم للكبار فقط، الذي بدأت به السلسلة، وبذلك يصبح أول فيلم خارق للكبار من إنتاج مارفل.

وتنوي مارفل التعاقد مع مخرج جديد للجزء الثالث أيضًا، لكن الباب ما زال مفتوحًا أمام مخرج الجزء الثاني، ديفيد ليتش، للمشاركة في الجزء الثالث إذ سمح جدول أعماله.