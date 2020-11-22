جديد حلا الترك باللهجة العراقية

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الفنانة البحرينية حلا الترك أغنية جديدة باللهجة العراقية تحمل عنوان "شتبي منّي" من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وتلحين وتوزيع ميثم علاء الدين.

وقد أصدرت الشركة المنتجة Platinum Records الأغنية مصحوبة بالكليب الخاص بها الذي صورته مؤخراً مع المخرج فادي حداد.

ورغم صغر سنها إذ تبلغ من العمر 18 عاماً فقط، إلا أن أعمالها تحقق نجاحات واسعة وتنافس الفنانين على الساحة الفنية، إذ حققت أغنيتها "ممنوع اللمس" أكثر من 120 مليون مشاهدة.

يذكر أن الترك هي مغنية وممثلة بحرينية، اشتهرت في سن صغيرة حينما اشتركت في برنامج المواهب عرب غوت تالنت وهي في الثامنة من عمرها.