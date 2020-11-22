أسمهان توفيق تضحي لأجل عائلتها ضمن الدراما الخليجية "عافك الخاطر" على MBC1

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"الخليج 365" من بيروت: امرأة تضحي بالغالي والنفيس من أجل تأمين مستقبل أولادها، بعدما تخلى عنها زوجها وارتبط بامرأة أخرى، وباتت عرضة للتنمر والسخرية من الزوجة الثانية، ضمن الدراما الخليجية "عافك الخاطر" من تأليف عبد الله الرومي وإخراج مناف عبدال وإنتاج عبد الله بو شهري، والتي تعرض على MBC1.

العمل يروي حكاية أمينة المرأة التي التزمت بأداء رسالتها في الحياة، ولم تقصر أو تتوانى عن واجب من واجباتها حتى وصلت بعائلتها إلى بر الامان. بدأت رحلتها يوم كانت شابة طيبة في السبعينيات، عندما تزوجت مبارك، وكان الرجل الوحيد الذي عرفته في حياتها، وأنجبت منه ثلاث بنات هن فاطمة وندى ومنيرة، ثم حصة وعيسى.

وبينما تنتظر مولودها الرابع فوجئت بزواج مبارك من باسمة، وهي شابة تصغره سناً، متسلطة وجعلت شغلها الشاغل مضايقة أمينة بلسانها السليط واختلاق المشاكل لمن حولها. في هذا الوقت، تحول مبارك عن بيته وبناته وتفرغ لباسمة التي أنجبت له دانة التي كانت أسوأ من أمها في التعامل مع أخواتها من أمينة.

تمر السنوات، ولا تقصر أمينة في تربية عائلتها الصغيرة حتى زوجت بناتها الثلاث، وأنجبن لها الأحفاد والحفيدات، فكبرت عائلة أمينة وكبرت معها المشاكل، وكذلك المسؤوليات لتتحمل وحدها عبء الحياة.

الجدير بالذكر أن الدراما الخليجية "عافاك الخاطر"، تأليف عبد الله الرومي وإخراج مناف عبدال، وبطولة أسمهان توفيق، خالد أمين، عبير أحمد، مشاري البلام، هبة الدري، أحمد إيراج، فاطمة عبد الرحيم، غدير السبتي، ميس كمر، أمل محمد، فرح الهادي، عقيل الرئيسي، نواف العلي، ناصر الدوسري، روان العلي، كفاح الرجيب، حصة النبهان، زمن عبد الله، وهو واحد من أواخر أعمال الممثل القدير سليمان الياسين.

