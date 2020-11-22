شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله يروى أسراره الفنية فى برنامج "لايت شو" على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم صلاح عبدالله من تصوير حلقة في برنامج "لايت شو" مع المذيعة أميرة عدلى والذى يذاع على فضائية الحياة ويتم عرضها خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن كواليس كثيرة من ضمنها تكريمه الأخير فى مهرجان الإسكندرية السينمائى، وعن علاقته بالشعر ونادى الزمالك، وتحدث من خلالها عن مشاركته فى فيلمه الأخير "الخطة العايمة" مع كل من على ربيع ومحمد عبدالرحمن، وعن تفاصيل اعماله الجديدة الذى يصورها منها مسلسل "هجمة مرتدة" ومسلسل "فى يوم وليلة" .

برنامج "لايت شو" يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، وتقدمه المذيعتان أميرة عدلى وآية غريانى، ويرأس تحريره شهندة عز العرب، ويتضمن البرنامج عدة فقرات في طياته، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلا عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.

من ناحية أخرى يتبقى للنجم صلاح عبدالله يومين على الانتهاء من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز وهند صبرى ويعتبر من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وعدد من النجوم‪.