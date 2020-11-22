شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الشبل من ذاك الأسد.. جوزيف شوارزنيجر يسير على خطى والده بتمرينة أكتاف "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض جوزيف شوارزنيجر، نجل أسطورة لاعب كمال الأجسام أرنولد شوارزنجر، عضلاته في أحدث ظهور له عبر حسابه بموقع الصور إنستجرام، حيث شارك متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو عاري من المنطقة العلوية، ويخوض تمرينة أكتاف ليسير على خطي والده الأشهر في تاريخ اللعبة خلال العقود الماضية.

وظهر نجل الأسطورة الشهير صاحب الـ 23 عاماً، وهو داخل إحدى صالات الجيم، ويقوم بتمرينة لعضلة الكتف، وكتب ساخرا: "بالنسبة لي، كانت الكتفين دائماً أصعب العضلات في النمو"، في إشارة إلى صعوبة تلك التمرينة التي خاضها.

وعلى جانب آخر، شوهد شوارزنيجر وهو يقود دراجته خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في لوس أنجلوس بعد إجرائه عملية جراحية في القلب خلال الفترة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أرنولد شوارزنيجر البالغ من العمر 73 عاما، الذي ذاع صيته كلاعب كمال أجسام ثم نجم أكشن في السينما العالمية، ظهر برفقة صديقته هيذر ميليجان صاحبة الـ 46 عاما خلال استمتاعهما بركوب الدرجات في لوس أنجلوس.

وظهر النجم العالمي بملابس غير رسمية خريفية، حيث ارتدى معطف واق من المطر فوق تيشيرت أزرق، إلى جانب بنطلون أسود وحذاء، كما حرص على ارتداء نظارة شمسية وكمامة خلال نزهة التمرين لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".