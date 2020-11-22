شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيى حفلين غنائيين فى الإمارات يومى 3 و4 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مطرب المهرجانات عمر كمال، لإحياء حفلين غنائيين، في دولة الإمارات الشقيقة، يومى الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقى من أغنياته التي حققت نجاحًا كبيرًا في مجال المهرجانات الشعبية.

وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال مؤخرًا أغنية "انتي معلمة" الذى قدمها ديو مع صديقه المطرب حمو بيكا، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت ما يقرب من 2 مليون مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها

وكان عمر كمال طرح أغنية "انتي معلمة"، مع حمو بيكا، مع حذف مشاهد الراقصة البرازيلية لورديانا التى صورتها معهم، معلقا، "استجابة ليكم ها انزل أغنية (انتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية / لورديانا.. ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أى حاجة تزعلكم تانى".

كما شارك عمر كمال مؤخراً فى ديو غنائى بعنوان "حتة قمراية" بمشاركة المطرب أورتيجا، الذى طرحها عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل.