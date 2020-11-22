شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يسترجع ذكرياته مع ياسر عرفات في فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع النجم حكيم، ذكرياته مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعن رفضه دخول فلسطين ذات يوم بسبب ختم الدخول الإسرائيلي، وفي حوار سابق لحكيم مع ”الخليج 365”، قال: "بالفعل رفضت دخول فلسطين جوًا من أجل حفلة كانت تقيمها السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك ذهبت مع السلطة الفلسطينية عن طريق الأردن بالسيارة، علشان بسبوري مايتختمش بختم إسرائيلي".

وأضاف: "ياسر عرفات كرمني وأهداني قطعة أصلية من قبة الصخرة، وده أعز وأغلى تكريم، وبعتني مع جروب من السلطة أصلي الجمعة في المسجد الأقصى، وزرت كنيسة القيامة".



حكيم

وفى سياق آخر انتهى النجم حكيم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الناس السهرانين" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبل علي يوتيوب.

وحقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عددًا من المشاهدات التي تخطيت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.