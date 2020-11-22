شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى تحتفل بزفاف ابنتها مايا.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة ندى بسيونى بزفاف ابنتها مايا شافع، أمس السبت، ونشرت ندى مقطع فيديو على إنستجرام، وظهرت فيه وهي تقدم ابنتها لعريسها، وكتبت قائلة: "أجمل لحظة مع أجمل عروسة وأنا بقدمها لزوج المستقبل مهاب، بحبك يا مايا بنت عمري كله".













ومنذ 3 شهورعبرت الفنانة ندى بسيونى، عن سعادتها وفخرها بابنتها الوحيدة الفنانة التشكيلية "مايا شافع"، بعد تخرجها فى الجامعة الأمريكية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعرض لوحاتها فى المعارض المصرية والدولية، قائلة: "تحملت مسئوليتها وحدى وتعبى مرحش فى الأرض".

وقالت ندى، عبر حسابها على إنستجرام: "كم أنا فخورة بلوحاتك ومعرضك يا مايا، ابنتى الوحيدة والتى وهبتها عمرى وتحملت مسئوليتها وحدى فى الحياة منذ ميلادها، وكنت أيضًا لا أزال فى مرحلة الدراسة، والنتيجة فتاة رائعة تخرجت فى الجامعة بامتياز مع مرتبة الشرف، واليوم تعرض لوحاتها فى المعارض المصرية والعالمية، تعبى مرحش فى الأرض، جميل أن ترى ما بنيته وحدك فى الحياة ينير لك الدنيا".