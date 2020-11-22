شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم تتابع فعاليات القوافل الثقافية بوديان سيناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات القوافل الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض إلى المناطق الحدودية ووديان سيناء والتي كان آخرها بوديان أبو زنيمة في جنوب سيناء.

قالت عبد الدايم إن مشروع قوافل الوديان يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية ودعم المواطنة بين أفراد المجتمع وأضافت أن قوافل الوديان تستكمل أنشطة وفعاليات مشروع أهل مصر الذي تنظمه الهيئة لدمج أطفال المناطق الحدودية كأحد محاور عمل الوزارة لنشر الثقافة على كل شبر من ارض مصر كما تهدف إلى اكتشاف ودعم مواهب أبناء المناطق الحدودية وتقديمها للمجتمع من خلال الورش المتخصصة التى تُنظم بمشاركة عدد من المتخصصين في كل الفنون مؤكدة على أن المجتمع المصري ثري بالمواهب في كافة المجالات الابداعية.

يذكر أن القافلة الخامسة من مشروع قوافل الوديان نظمت بوادي سرابيط الخادم بأبي زنيمة وتضمنت معرضا نتاج ورش الأطفال في الفنون التشكيلية وإعادة تدوير خامات البيئة المستهلكة وورش موسيقى وغناء وأخرى للشعر والإلقاء، بالإضافة إلى ورش المرأة في فن التطريز السيناوي ومفارش النول وأشغال الحلي والخرز وشارك فيها 125 طفلًا، من ضمنهم 70 فتاة وسيدة من أبناء الوديان.