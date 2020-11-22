شكرا لقرائتكم خبر عن إيدى ميرفى يعود بـ Coming 2 America.. والعرض إلكتروني بعيدًا عن السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم العالمي إيدى ميرفي، لمحبيه من جديد بفيلم Coming 2 America وهو تكملة لفيلمه الكوميدي الشهير الذى أنتج في 1988، وذلك من خلال Amazon Prime Video.

وكان قد نشر أكتوبر الماضي أن استوديوهات أمازون تجري محادثات للحصول على الحقوق العالمية للفيلم من شركة باراماونت بيكتشرز، فيما قيل إنها صفقة تبلغ قيمتها حوالي 125 مليون دولار، حسب موقع digitalspy.

وأكدت Amazon Studios أن Coming 2 America ستطلق في جميع أنحاء العالم من خلال أكثر من 240 دولة ومنطقة على Prime Video في 5 مارس 2021، وكان من المقرر في الأصل إطلاقه في 18 ديسمبر 2020 بدور السينما.

منذ ظهوره لأول مرة في عام 1988، حقق Coming to America أكثر من 288 مليون دولار من مبيعات شباك التذاكر العالمية.