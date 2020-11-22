شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين:" متواجدة فى مصر لمتابعة أعمالى الفنية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت النجمة السورية سوزان نجم الدين لـ " الخليج 365": " إنها تتواجد في مصر حاليا لقراءة عدد من السيناريوهات ولكنها لم تستقر على أي منها لخوض سباق دراما رمضان المقبل، معبره عن أمنياتها بالتواجد في الدراما المصرية خلال المواسم المقبلة في عمل فنى متميز يليق بأدوارها السابقة التي قدمتها في الدراما التليفزيونية المصرية".

يشار أن آخر أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.

وكانت سوزان قد شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم فى بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.