شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تروى قصة الحب والزواج من محمود مرسى فى صالون مديحة حمدى الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، خلال تكريم اسم الراحل محمود مرسي في صالون مديحة حمدي الثقافي، قصة التعارف والحب والزواج من النجم محمود مرسي بحضور ابنها وابن الراحل محمود مرسي الدكتور علاء مرسي، حيث قالت سميحة أيوب إنها أحبت محمود لمدة سنة ونصف، حب من طرف واحد، واكتشفت أنه أحبها أيضًا لمدة سنة ونصف دون أن يصرح لأحد، وكانت تقول لنفسها لو أي شخص يعزمنا علي حفل عيد ميلاد أو أي شيء يجمعنا سويًا كصدفة سيكون جيدًا.

وأضافت سميحة، أن الأيام مرت ويشاء القدر أن تذهب لزيارة الفنان إبراهيم أبو المجد في منزله بسبب مرضه لتفاجأ بوجود محمود هناك، وبعد أن انتهت الزيارة قال محمود لها إنه يعرف جيدًا أن سميحة لا تصطحب أي أحد معها في سيارتها لكنه طلب منها أن توصله حتي آخر الشارع الذي يسكن فيه أبو المجد، لتوافق سميحة علي الأمر وتقول في ذهنها: "أنا اخدك الهند".

واستكملت سميحة قائلة: "أثناء قيامي بتوصيله قال لي إنه معجب بي ووقتها قولت له وأن أيضًا معحبة بيك، ثم قال لها أنه لا يتزوج فقالت له أنا كمان لا أفكر في الزواج وقرفانة من الزواج".

وأشارت سميحة إلى أنها بعد ذلك طلب منه أن يصطحبها "لفة" بالعربية وبالفعل قام بطلب يدها للزواج في وقتها".

كان قد بدأ الصالون بكلمة من الفنانة مديحة حمدي وعلاقتها بالفنان محمود مرسي وأهم الأعمال التي جمعتهما معًا، وقد أهدت المطربة نهلة خليل عددً من الأغاني للفنان الراحل محمود مرسي الذي يتم تكريم اسمه منها أغنيات ألف ليلة وليلة وأغنية افرح يا قلبي واغنية من غير حب.

الصالون يتضمن لقاء مفتوحًا عن السيرة الذاتية والفنية للراحل محمود مرسي ورحلة عطائه الفنية، وفقرات شعرية مع الشاعر سراج الدين عبد القادر، وفقرات غنائية للمطرب ماهر محمود إسماعيل.