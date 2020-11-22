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شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كلوم تصور الموسم الجديد من Germany’s Next Top Model.. معطفها يثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل حاليا النجمة العالمية هيدى كلوم باجتهاد شديد على الموسم الجديد من برنامج " Germany’s Next Top Model " و الذى يتابعه الملايين من شتى انحاء العالم .
تركزت عدسات المصورين على الممثلة البالغة من العمر ( 47 عام ) مؤخرا بعد خروجها من موقع التصوير و الذى كان يقام فى احدى الفنادق لتصور بعض المشاهد مع عدد من متسابقين البرنامج فى واحد من أكبر الفنادق الموجودة فى برلين بألمانيا ، وبمجرد أن رأت المصورين استقبلتهم بابتسامة عريضة و قامت بتحيتهم .
ظهرت هيدى كلوم التى تٌعرف انها واحدة من أهم إيقونات الأناقة و الموضة و هى ترتدى معطف من الفراء متداخل الألوان وهو ما جعل قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة يؤكدون ان كلوم تمتلك جراءه واضحة فى اختيار تصميمات ملابسها .
والمعطف متداخل الألوان الذى ظهرت به هيدى كلوم واثار ضجة و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Kirin " ووصل سعره الى 845 جنية إسترلينى ، و لكى تتحدى كلوم بروده الطقس ارتدت " ايس كاب " باللون الأصفر .
هيدي كلوم (1)
هيدي كلوم (3)
هيدي كلوم (4)
هيدي كلوم (5)
كلوم بعد انتهاء التصوير (1)
كلوم بعد انتهاء التصوير (2)
كلوم بعد انتهاء التصوير (3)
كلوم بعد انتهاء التصوير (4)
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