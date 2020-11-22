شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كلوم تصور الموسم الجديد من Germany’s Next Top Model.. معطفها يثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل حاليا النجمة العالمية هيدى كلوم باجتهاد شديد على الموسم الجديد من برنامج " Germany’s Next Top Model " و الذى يتابعه الملايين من شتى انحاء العالم .

تركزت عدسات المصورين على الممثلة البالغة من العمر ( 47 عام ) مؤخرا بعد خروجها من موقع التصوير و الذى كان يقام فى احدى الفنادق لتصور بعض المشاهد مع عدد من متسابقين البرنامج فى واحد من أكبر الفنادق الموجودة فى برلين بألمانيا ، وبمجرد أن رأت المصورين استقبلتهم بابتسامة عريضة و قامت بتحيتهم .

ظهرت هيدى كلوم التى تٌعرف انها واحدة من أهم إيقونات الأناقة و الموضة و هى ترتدى معطف من الفراء متداخل الألوان وهو ما جعل قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة يؤكدون ان كلوم تمتلك جراءه واضحة فى اختيار تصميمات ملابسها .

والمعطف متداخل الألوان الذى ظهرت به هيدى كلوم واثار ضجة و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Kirin " ووصل سعره الى 845 جنية إسترلينى ، و لكى تتحدى كلوم بروده الطقس ارتدت " ايس كاب " باللون الأصفر .

هيدي كلوم (1)



هيدي كلوم (3)



هيدي كلوم (4)



هيدي كلوم (5)



كلوم بعد انتهاء التصوير (1)



كلوم بعد انتهاء التصوير (2)



كلوم بعد انتهاء التصوير (3)