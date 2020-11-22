شكرا لقرائتكم خبر عن كليب Life Goes On لفريق BTS يحقق أرقاما قياسية خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن اسم الفريق الكورى الشهير BTS اقترن بتحقيق النجاحات السريعة و تحقيق الأرقام القياسية التى يعجز عدد كبير من أهم و أشهر نجوم العالم عن تحقيقها فى عالم صناعة الموسيقى .

وأطلق الفريق الكورى BTS كليب جديد حمل اسم "Life Goes On " الذى أخرجه جون جانج كوك، واستطاع الكليب أن يحقق نسبة مشاهدة على موقع الفيديو الشهير يوتيوب أكثر من 103 مليون مشاهدة خلال يومين فقط من إطلاقه وهو مؤشر مهم ان الكليب سيحقق سلسلة طويلة من النجاحات خلال الفترة المقبلة و توقعات بتصدر الأغنية للعديد من القوائم والرسومات البيانية الهامة مثل " بيبلورد" .

من جهة أخرى استطاع كليب "Life Goes On" للفريق الكورى BTS أن يحقق 10 مليون LIKES خلال يومين وهو رقم ضخم لم يحققه الكثير من نجوم العالم بعد فترات طويلة من إطلاق أعمالهم الغنائية.

يذكر أن الفريق الكورى الشهير BTS سيشارك اليوم حفل " American Music Awards " لعام 2020 ، و هو الحفل الذى سيشارك به عدد هائل من نجوم الغناء و أبرزهم كاتى بيرى و شون مندس وليل بيبى و باد بانى و جاستين بيبر و ميجان ذا ستاليون و باد بانى و غيرهم .