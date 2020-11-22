شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد يتجاهل تحذيرات كورونا ويسافر بطائرة خاصة ليحتفل مع ابنه بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم هاريسون فورد مصمم على الاحتفال بعطلة الكريسماس، برغم التحذيرات التى أطلقتها المنظمات الوقائية في أمريكا، وذلك بعدما رصدته عدسات المصورين وفقاً لموقع الديلي ميل، داخل مطار بوسطن، حيث كان ينزل من طائرة خاصة.



هاريسون فورد

وأضاف تقرير الديلي ميل أن النجم الشهير لم يستمع إلى تحذيرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية وأبرزها منظمة (CDC) التي حثت الأمريكيين على عدم السفر لقضاء عطلة عيد الشكر، للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد، إلا أن فورد قرر السفر لمقابلة ابنه والاحتفال معه بمناسبة أعياد الكريسماس.



هاريسون فورد

من ناحية أخرى، دخل هاريسون فورد قائمة أفضل 100 نجم سينمائي علي مر التاريخ واحتل المرتبة الأولى بناءً على استبيان أجرته مجلة إمباير بعدما بلغ إجمالي مبيعات تذاكر أفلام فورد أكثر من 4.7 مليار دولار أمريكي بالولايات المتحدة فقط، مع أرباح عالمية تجاوزت 6 مليارات دولار.

الأمر الذى جعل فورد صاحب أعلى إيرادات فى مبيعات شباك التذاكر في الولايات المتحدة بالإضافة لأسباب ومبررات أخرى تتعلق بنجوميته الطاغية في هوليوود وعدد الأفلام التي قدمها والتي تجاوزت الـ 30 فيلما وعدد الجوائز التي حصل عليها وشعبيته الكبيرة في العالم خارج الولايات المتحدة، وهناك سبب مهم أيضا وهو مدى إعجاب السيدات به فحجم معجباته في العالم يقاس باستفتاء على موقع المجلة الشهيرة.