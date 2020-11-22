شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة نهلة خليل تهدى الراحل محمود مرسى أغاني فى صالون مديحة حمدى الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت المطربة نهلة خليل عددا من الأغاني للفنان الراحل محمود مرسي الذي يتم تكريم اسمه من قبل الفنانة القديرة مديحة حمدي في صالونها الثقافي بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بحضور الفنانات سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز وعزة لبيب والفنان مجدي صبحي.

الصالون يتضمن لقاء مفتوحًا عن السيرة الذاتية والفنية للراحل محمود مرسي ورحلة عطائه الفنية، وفقرات شعرية مع الشاعر سراج الدين عبد القادر، وفقرات غنائية للمطرب ماهر محمود إسماعيل.

كما عرض فيلم تسجيلي عن حياة الفنان الراحل شملت سيرته وأهم أعماله من انتاج صندوق التنمية الثقافية وإخراج ضياء داوود.

يذكر أن الفنان محمود مرسي من مواليد مدينة الإسكندرية ووالده هو مرسي بك محمود نقيب المحامين بالإسكندرية، ودرس في القسم الداخلي التابع للمدرسة الثانوية اﻹيطالية، وبعدها مباشرة التحق بقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة اﻹسكندرية، ثم سافر إلى فرنسا من أجل دراسة اﻹخراج السينمائي وقضى هناك خمس سنوات كاملة، ثم انتقل إلى بريطانيا ليعمل في هيئة اﻹذاعة البريطانية حتى وقع العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، فاستقال من عمله وعاد إلى مصر ليعمل في اﻹذاعة المصرية ثم في التلفزيون المصري. بدأ التمثيل منذ عام 1962 من خلال فيلم (أنا الهارب) مع المخرج نيازي مصطفى، واستمر في العمل خلال فترة ستينات وسبعينات القرن العشرين، من أشهر أفلامه (الخائنة، السمان والخريف، أغنية على الممر، طائر الليل الحزين، أبناء الصمت)، ومنذ أواخر سبعينات القرن العشرين بدأ في اﻹتجاه للدراما التلفزيونية أكثر، فقدم مسلسلات (رحلة السيد أبو العلا البشري، بين القصرين، العائلة، لما التعلب فات).

تزوج مرة واحدة لم تدم طويلا من الفنانة سميحة أيوب وأنجب منها ابنه الوحيد علاء. توفي في مدينة الإسكندرية مسقط رأسه في عام 2004 عن عمر يناهز 81 عامًا، وكان قد كتب نعيه بنفسه قبلها بفترة قصير ة.