شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم: محمد ثروت بداية العودة إلى زمن الفن الجميل ومحاربة التلوث السمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملحن الكبير محمد رحيم عن مبادرة غنائية جديدة الهدف منها العودة الى زمن الفن الجميل ومحاربة التلوث السمعى الذى انتشر مؤخرا، وقال رحيم "لليوم السابع" أنه بدأ بالفعل فى تنفيذ هذه المبادرة بأغنية انتهى من تلحينها وتوزيعها وكلمات تامر حسين مع المطرب الكبير محمد ثروت "يا مستعجل فراقى".

وكشف رحيم عن كواليس هذه الأغنية، قائلا: "التقيت النجم الكبير محمد ثروت وحينما سمع الأغنية أعجب بها وقمنا بتنفيذها وتصويرها مع المخرج أحمد ثروت، ومن حبى وسعادتى بالأغنية طرحت لاول مرة فى حياتى جزءا من موسيقاها على الفيس بوك، ولكن فوجئت برد فعل قوى من كل الناس، حيث اشادوا بالعمل الفنى واعجبو بالفكرة ومنهم نجوم كبار فى عالم انتاج الكاسيت مثل محسن جابر وطارق عبد الله.

ونشر رحيم على منصته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» مقطع فيديو من موسيقى الأغنية الجديدة التي تجمع بالفنان محمد ثروت، وعلق: «بصوا يا جماعة .. دي موسيقى من أغنيه جديده أنا بعملها اليومين دول للفنان محمد ثروت مش قادر اقولوكوا أنا قد إيه مستمتع بالشغل معاه وقد إيه الراجل ده موهبته نادرة ومش قادر استنى لما الغنوه تنزل اليومين الجايين ان شاء الله قلت آخد رأيكم في الجو لأني بصراحه فرحان بالتجربه دي ومراهن عليها إن شاء الله».

يذكر ان الملحن محمد رحيم من الموسيقين الذين لهم بصمة فى عالم الغناء العربى مع معظم المطربين الكبار مثل محمد منير وتامر حسنى واصالة وغيرهما واخر اغنية صدرت له خلال الايام الماضية كانت للمطرب محمد محى وحققت نجاحا كبيرا على اليوتيوب والأغنية بعنوان "بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق و ألحانه وتوزيعه ماستر أمير محروس، ونشر رحيم صورة له مع محمد محي، في الاستوديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها : "قريبا جدا.. الأغنيه التي ستحطم قلوب الجماهير".