شكرا لقرائتكم خبر عن Ma Rainey's Black Bottom يحصل على العلامة الكاملة في التقييمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فيلم Ma Rainey's Black Bottom للنجم الراحل تشادويك بوسمان، على العلامة الكاملة فى التقييمات عبر موقع rotten tomatoes، قبل عرضه رسميًا في دور العرض السينمائي، ليعد من أوائل الافلام العالمية التي تحصد العلامة الكاملة عبر موقع التقييمات الشهير.



التقيم الكامل للفيلم

وكانت قد كشفت بعض التقاريرالأجنبية، عن مفاجأة جديدة وهي ظهورالنجم الراحل تشادويك بوسمان في حفل الاوسكار المقبل، فى فيلم Ma Rainey’s Black Bottom، الذى يعد أحد أكثر الأفلام المنتظرة فى موسم الجوائز المقبل من منصة نتفليكس التلفزيونية.

ووفقًا لصحيفة فاريتي، فإن النجم الراحل بوسمان، سيكون ضمن القائمة المرشحة لجوائز الأوسكار مثل كلاً من النجم العالمي Peter Finch و Heath Ledger ، وهما مرشحان لجوائز الأوسكار بعد وفاتهما وفازا بفئاتهما الخاصة.

ومن المقرر أن تدور قصة الفيلم الجديد Ma Rainey's Black Bottom، استنادًا إلى مسرحية August Wilson ، التي تدور قصتها حول التوتر الذي يتصاعد بين Ma Rainey ، الملقب بـ "Mother of Blues" (تلعبه فيولا ديفيس) ، وعازف البوق الطموح Levee في الموسيقي الشهيرة في شيكاغو عام 1927.