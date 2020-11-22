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توم كروز داخل شاحنة متر × متر في كواليس تصوير فيلمه الجديد Mission Impossible 7

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، النجم العالمي توم كروز، في كواليس تصوير مشاهدة الأخيرة من فيلم الأكشن المنتظر Mission Impossible 7 في مدينة روما الإيطالية، قبل عملية الإغلاق الكلي التي ستشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، وسط تسارع كبير من قبل القائمين على الفيلم لإنهاء تصويره خلال الفترة الحالية لعدم التوقف مرة آخرى بسبب الموجة الثانية من فيروس التي يشهدها العالم.

وظهر النجم العالمي توم كروز، في الصور التي التقطت له وهو داخل إحدى السيارات الصغيرة التي لم يتجاوز مستاحته المتر مربع لينفذ مشهد أكشن، حيث ارتدي بدلته الكاملة كالعادة في الفيلم الذي طالما شهد مشاهد أكشن وقتال.

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وكانت عدسات المصورين قد التقطت، صور ظهور النجم العالمي توم كروز، فى كواليس تصويره أحد مشاهد فيلم الأكشن والإثارة Mission Impossible 7، وهو يرتدي بدلة سوداء اللون بجوار النجمة العالمية هايلي أتويل، التى تشاركه بطولة هذا الجزء من سلسلة الأكشن الشهيرة.

وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، عن كواليس المشهد الذي قام بتصوير كروز في مدينة فينيسيا الإيطالية، على جسربونتى مينتيتش الشهير منذ ايام، والتى ظهر فيها كروز صاحب الـ 58 عاماً وهو فى كامل أناقته كالعادة لتجسيد شخصية إيثان هانت الشهيرة، ويظهر بجوارهم طاقم العمل.

 

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