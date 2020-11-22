شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث 10 صور للهضبة عمرو دياب من حفله الأخير بلوكه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الهضبة عمرو دياب متابعيه عبر حسابه على موقع انستجرام بـ 10 صور له من حفله الأخير، حيث نشر تلك الصور الذى ظهر فيها بلوكه الجديد الذى كشف عنه الأسبوع الماضى حينما ظهر في حفل زفاف، حيث صبغ شعر باللون الأصفر، وجاءت صور الهضبة كعادته تعكس مدي تفاعله مع الجمهور على طريقته الخاصة التي ميزته طوال مشواره الغنائي الكبير.









وكان ظهر الهضبة عمرو دياب في وقت سابق من الشهر الجاري، وتحديداً فى بدايته بصورة مع الموزع الموسيقى ونجم فريق واما نادر حمدى، حيث نشر الأخير صورة لهما معاً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، واكتفى بالتعليق عليها بكتابة: "الهضبة عمرو دياب".







عمرو دياب فى حفله الأخير

وما إن نشر صورته مع نادر حمدي حتي انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيهما ممن أثنوا على الصورة وتمنوا أن يكون هناك عمل فني يجمعهما معاً يطرح قريباً.



عمرو دياب فى حفله الأخير

وكان الهضبة عمرو دياب، قد طرح خلال الفترة الأخيرة أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز جيتار فلامنكو، ثانوس ستافريديس أوكرديون، ديميتريس لاباس أوكرديون.





وتعد "اهي اهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية انجيلا دميتري في دويتو " بحبك أكترك و"حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999.



عمرو دياب فى حفله الأخير



عمرو دياب



عمرو دياب اثناء غناءه فى حفله الأخير



