شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة فى أحدث ظهور: لحظات مع القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة حلا شيحة في أحدث صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتحديدًا عبر خاصية الاستوري من خلال صورة جديدة مع المصحف، وعلقت عليها بكتابة: "لحظات مع القرآن"، وكانت احتفلت النجمة حلا شيحة بعيد ميلاد والدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة، فى وقت سابق من الشهر الجاري.



حلا شيحة فى صورة جديدة

ونشرت فى الرابع من نوفمبر تحديدًا صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس"، كما نشرت شقيقتها النجمة هنا شيحة صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها معلقة عليها :"كل سنة وانت طيب يا بابى..ربنا يخليك لينا يا رب ودايما ضهرنا وسندنا فى الدنيا.. بحبك".

وكذلك احتفلت رشا شيحة بعيد ميلاد والدها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة :"فاكر لما كنت بغنيلك أغاني ايهاب توفيق لما كنت في أمريكا وكنت بحفظها عشان أغنيهالك عشان ترجعلي وأشوفك (أنت عارف يا بابي).. بحبك وبعايدك علي عيدك عشان ده من أحلي أيام حياتنا.. إن وجودك هو وجودنا.. بحبك وكل سنة وأنت حوالينا".

وكان شهد الشهر العقارى بالإسكندرية أكتوبر الماضى، طلاق رسمى للفنانة حلا شيحه من زوجها ستيف مارك الكندى الجنسية بعد انفصالهما منذ فترة طويلة وتم الانفصال الرسمى اليوم بمقر الشهر العقارى بمنطقة المنشية.

وقال طارق عرفة، محامى الزوج، أنه تم طلاق موكله ستيف مارك بتوكيل رسمى منه بإتمام الطلاق رسميًا وبحضور محامى وكيل الزوجة حلا شيحة، طلاقًا رسميًا وبرغبه الطرفين.