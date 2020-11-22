شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم وهيفاء وميريام فارس يحتفلن بعيد استقلال لبنان بكلمات وطنية مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم الفن والطرب فى لبنان، على إحياء ذكرى عيد الاستقلال اللبناني وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها الشعب اللبنانى، أبرزها انفجار مرفأ بيروت، وعودة تفشى كورونا، إضافة إلى ظروف سياسية واقتصادية معقدة، ونشرت النجم اللبنانية نانسى عجرم على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، صورة للعلم اللبنانى واحيت المناسبة قائلة: "أن كَوناً لَيسَ لُبنَانُ فِيهِ سَوفَ يَبقَى عَدَماً أو مُستَحِيلاَ".

نانسى عجرم على تويتر

فيما عبرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن حبها لبلادها وأملها في المرور من هذه الأزمة، برسالة على حسابها بـ "تويتر"، قائلة: " ورغم كل الوجع... ستبقى وطني الحبيب عيد الاستقلال في لبنان.. ما زلت جميلة".



مريام فارس على تويتر



هيفاء وهبي على تويتر

كما تمنت المطربة ميريام فارس، تحسن الأوضاع في بلادها بالتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال، ونشرت مريام فارس على حسابها بـ"تويتر" صورها وهي تحمل علم لبنان، وعلقت قائلة: "بتمنى يجي النهار اللي أحس فيه عن جد بعيد الإستقلال، أحس أنه ولادي عايشين ببلد الأمان والازدهار والحرية، كل عيد استقلال ونحن بخير... وأمل بلبنان".

استقلال لبنان هو اليوم الذي أُعلن فيه الاستقلال، ويحتفل به في 22 نوفمبر، رغم أن الاستقلال لم يكتمل إلا بانسحاب القوات الفرنسية من لبنان في 31 ديسمبر 1946، ولكن يوم 22 تشرين الثاني هو تخليد لذكرى حكومة الاستقلال الوطنية التي ناضلت عشية إطلاق سراح رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح من الاعتقال صباح 22 تشرين الثاني 1943 وتسليم فرنسا بمنح لبنان الاستقلال التام.

وكانت قد نشرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية كاريكاتيرا حول استقلال لبنان، حيث تحولت شجرت الأرز فى علم لبنان إلى جندى يحمى بلده ، ويعد يوم الاستقلال هو اليوم الذى أُعلن فيه الاستقلال، ويحتفل به فى 22 نوفمبر، رغم أن الاستقلال لم يكتمل إلا بانسحاب القوات الفرنسية من لبنان فى 31 ديسمبر 1946.