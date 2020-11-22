شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون تخطف الأنظار بصحبة أسرتها في "نوبو ماليبو".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية باريس هيلتون الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالتها الأنيقة، حيث شوهدت وهي تحمل ابنة أخيها "ميلو" أثناء الغداء مع شقيقها بارون هيلتون وزوجته تيسا في نوبو ماليبو، وفقًا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأعربت الفنانة العالمية باريس هيلتون مؤخرًا عن رغبتها الشديدة في أن تصبح أمًا خاصة في ظل تقوية علاقتها مع صديقها كارتر ريوم، وقد شوهدت يوم السبت وهي ترتدي فستانًا طويلاً أنيقًا إلى جانب نظارة شمسية عريضة الحواف.

باريس هيلتون برفقة اسرتها

وحملت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا حقيبة يد جلدية صفراء على كتفها، بينما كانت تنتظر عند ركن الملابس مع الطفلة ميلو بين ذراعيها، وعبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بإنستجرام، نشرت الفنانة العالمية لقطات من الغداء في مطعم السوشي المطل على المحيط، حيث عرضت إطلالة رائعة على الشاطئ.



باريس هيلتون مع زوجة شقيقها

كما استرجعت النجمة العالمية باريس هيلتون في وقت سابق، لحظة مميزة مع صديقتها المقربة المغنية الشهيرة بريتنى سبيرز البالغة من العمر (38 عامًا) ، وكأن باريس قررت أن تدخل محبيها ومعجبيها فى صندوق ذكرياتها.



صورة نشرتها باريس هيلتون عبر انستجرام

انتقلت الدى جى والنجمة الشهيرة باريس هيلتون البالغة من العمر (39 عامًا) لصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "توتير" لتنشر صورتها مع بريتنى سبيرز خلال قضائهن احدى الحفلات فى عام 2006، وعلقت هيلتون على الصورة: "أنا وبريتنى اخترعنا التصوير بطريقة الـ SELFIE منذ 14 عامًا"، وأشارت باريس بهاشتاج "#LegendsOnly" الأساطير فقط" .

وحسب موقع "جاست جيرد" ما زالت الصداقة القوية تربط بين بريتني سبيرز وباريس هيلتون وعلى اتصال باستمرار وما زالا يتقابلان من وقت لآخر، إلا أن بريتنى لم تحضر مع باريس الحفلات والسهرات مثلما كانت النجمتين يستمتعان بوقتيهما منذ سنوات عديدة.