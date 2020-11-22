نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لوليد سليمان بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة للاعب النادي الأهلي وليد سليمان ونجله بعد إصابتهما بفيروس كورونا. وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ألف سلامة لحبيبنا وابنه.. سلامتك يا أهلاوي يا عظيم أهم من كل البطولات..وليد سليمان". يذكر أن، وليد سليمان، أعلن عن إصابته بكورونا منذ ساعات قليلة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الحمد لله من قبل ومن بعد انا وسليم ايجابي كورونا، دعواتكم".

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