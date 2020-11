سكارليت جوهانسون.. 25 معلومة عن أكثر امرأة مثيرة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

تحتفل اليوم الأحد، النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، بعيد ميلادها الـ36، إذ أنها من مواليد 22 نوفمبر 1984 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويرصد "الخليج 365" في السطور التالية معلومات عن سكارليت جوهانسون:-

- والدها المعماري كارستن جوهانسن، ووالدتها ميلاني سلون مديرة أعمالها، وانفصل والديها حينما كان عمرها 13 عاما.

- لها توأم هو "هانتر"، وهي أكبر منه بـ3 دقائق فقط، بينما شقيقتهما الكبرى هي الممثلة فانيسا يوهانسون.

- كان أول ظهور تليفزيوني وهي ابنة التاسعة، حينما ظهرت في فقرة كوميدية في برنامج Late Night With Conan O’Brian عام 1993.

- ظهر شغفها بالتمثيل منذ سن مبكرة، وتحدثت لمجلة Candis عن ذلك قائلة: "عندما كنت طفلة صغيرة، تدربت كمغنية، أردت أن أعمل بالمسرح الموسيقي، لكن صوتي كان أجشًّا للغاية، لدرجة أنه كان من المستحيل بالنسبة لي أن أقدم المسرح الغنائي، لذلك ذهبت إلى طريق التمثيل، بدلا من احتراف الموسيقى".

- Scarlett Johansson بدأت حياتها السينمائية بفيلم North عام 1994 وهي في سن العاشرة.

- عقب ذلك صارت بطلة في الجزء الثالث من سلسلة أفلام Home Alone عام 1997.

- انطلاقتها الحقيقية كانت مع فيلم The Horse Whisperer عام 1998 للمخرج والممثل الكبير روبيرت ريدفورد حين أعطاها دور رئيسي في العمل الملحمي الممتد لثلاث ساعات.

- نجاحها في العمل دفعها لمشاركة ثورا بريتش بطولة فيلم Ghost World الذي رُشّح للأوسكار عام 2001 ويعتبر واحدا من أهم أفلام الألفية.

- ترشحت سكارليت جوهانسون للجولدن جلوب مرتين عام 2003 عن فيلمين، الأول هو رائعة صوفيا كوبولا Lost in Translation مع الممثل الكبير بيل موراي، والثاني Girl with a Pearl Earring.

- وفي عام 2004، صارت إحدى بطلات فيلم SpongeBob SquarePants.

- ارتبطت سكارليت بعد ذلك على المستوى الفني بالمخرج والمؤلف الأمريكي العظيم وودي آلان، حيث قدمت معه عدة أفلام هامة، بداية من Match Point عام 2005، مرورا بـ Scoop عام 2006، ثم Vicky Cristina Barcelona عام 2008 الذي نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل فيلم كوميدي.

- اكتسبت شهرة هائلة بأدوارها في أفلام The Avengers.

- في فبراير عام 2006، ظهرت سكارليت عارية مع كيرا نايتلي وتوم فورد على الصفحة الأولى لمجلة "فانيتي فير".

- وفي نفس العام، منحتها مجلة FHM البريطانية لقب أكثر امرأة مثيرة على قيد الحياة، حسب موقع boomsbeat، وكذلك مجلة Esquire، فيما احتلت المركز الثاني عشر في قائمة أكثر 100 امرأة جاذبية في كل الأزمنة، حسب مجلة Men's health الأمريكية.

- سكارليت مغنية أيضا ولها ألبومين Anywhere I Lay My Head وBreak Up، وقدّمت أغنية Before my Time في فيلم Chasing Ice مما رشحها لجائزة الأوسكار عام 2013 عن فئة أفضل أغنية أصلية.

- يعتبر فيلم These Vagabond Shoes القصير أول أعمالها كمخرجة، وكررت التجربة في فيلم Summer Crossing وهو من تأليفها أيضا عام 2013.

- جوهانسون أيضا ليست ممثلة أو مطربة عالمية فقط، وإنما هي ناشطة حقوقية، وكانت عضوا في فريق باراك أوباما الرئاسي في الانتخابات الأمريكية.

- قُدرت ثروة سكارليت جوهانسون في عام 2017 بمبلغ 100 مليون دولار.

- أصبحت الممثلة الأعلى أجرا في العالم عام 2018، وتصدرت أيضا قائمة "فوربس" في 2019 للعام الثاني على التوالي بحصولها على 56 مليون دولار بين شهري يوليو 2018 ويونيو 2019.

- في مطلع عام 2020، أصبحت سكارليت جوهانسون ثالث أعلى الممثلين الذين حصدوا إيرادات في شباك التذاكر على الإطلاق، بما يتخطى 14.3 مليار دولار عالميا.

- وفي فبراير الماضي، نجحت جوهانسون في حصد الترشيح الأول لها في سباق جوائز الأوسكار في الدورة الـ92، عن جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم Marriage Story، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Jojo Rabbit، لتصبح أيضا الشخص الـ12 الذي يقتنص ترشيحين للأوسكار عن العام نفسه في التاريخ.

- فاجأت سكارليت جوهانسون الجميع مطلع فبراير الجاري، بزواجها من الممثل الأمريكي وكاتب برنامج Saturday Night Life، كولن جوست، في حفل سري بعد مرور ما يقرب من عام على إعلان خطبتهما وعامين من المواعدة.

- تعد هذه الزيجة هي الثالثة لسكارليت جوهانسون والأولى لكولن جوست، الذي كان رافضاً لفكرة الزواج إلى أن وقع في حب النجمة العالمية، وذلك بعد انفصالها عن زوجها الصحفي الفرنسي رومان دورياك في مارس 2017 بعدما تزوجا في 2014 وأنجبا طفلتهما "روز دوروثي"، بينما كانت زيجة سكارليت الأولى من النجم الكندي الأمريكي رايان رينولدز ولمدة 3 سنوات فى الفترة من 2008 حتى 2011.

- سكارليت جوهانسون اختارت الغياب عن منصات التواصل الاجتماعي رغم شهرتها الكبيرة، وليس لديها حتى الآن حساب على "إنستجرام" أو أيا من المواقع الأخرى.

- تحضر حاليا لفيلم Black Widow من بطولتها، وجاري العمل على إنتاجه رغم تأجيل طرحه بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.