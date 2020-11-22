شريف منير يكشف حقيقة مشاركته بفيلم"الغربان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان شريف منير، حقيقة مشاركته في فيلم"الغربان" الذي يشارك فيه مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وقال منير، ببرنامج " ET بالعربي"، إن الخبر عار تمامًا من الصحة ولم يتواصل أحد معه بهذا الشأن، نافيًا تجسيده دور جنرال كما كان قد أشيع.

وانتشرت أخبار مؤخرًا عن إنضمام شريف منير لـفيلم "الغربان" مع حسن شاكوش، وسيجسد خلاله دور جنرال.

يذكر أن الفنان شريف منير ، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه‎" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، ‏سليمان عيد، إيمان سيد، وبدرية طلبة‎.‎