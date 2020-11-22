صلاح عبد الله يكشف سبب حذفه صورة زوجته مع الشيخ رمضان عبدالمعز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الفنان صلاح عبد الله، سبب حذفه صورة زوجته قبل مشاركة صورة تجمعه بها مع الشيخ رمضان عبدالمعز.
ونشر صلاح، صورته مع الشيخ رمضان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق:" أنا واللي بحبُه وعلى فكرة مِراتي واقفة جنبي بس الصعيدي اللي جوايا شالها، وكمان عشان بخاف من الحسد .. نهاركم بيضحك، وعقبال ليلتكم بإذن الله".
يشار إلى أنه تم تكريم صلاح عبد الله مؤخرا خلال فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي والتي انطلقت يوم 7 نوفمبر الجاري واختتمت يوم 12 نفس الشهر.
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