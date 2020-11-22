إنجي علاء تهنئ أيتن عامر بعيد ميلادها..والأخيرة ترد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت المؤلفة إنجي علاء، على تهنئة الفنانة أيتن عامر بمناسبة عيد ميلادها.
وكتبت إنجي، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل سنة وإنتي طيبة وسعيدة وناجحة يا أيتن يا جميلة ودايما في أحسن صحة وحال".
وردت آيتن عامر، على تهنئتها، قائلة:"وإنتي طيبة يا روحي".
يذكر أن أيتن عامر، قالت مؤخرًا في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، إنها تلقت 3 مشاريع فنية للتنافس في السباق الرمضاني هذا العام ، لكنها لم تتخذ أي قرار فيها حتى الآن، موضحة أنها تأخذ رأى زوجها وأختها وفاء عامر وبعض من أصدقائها في أدوارها.
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