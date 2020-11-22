تراند اليوم : "بركاتك يا معز مسعود".. حلا شيحة تظهر بالحجاب والقرآن هل اقترب الزواج؟

حالة من الجدل أثارتها الفنانة المصرية حلا شيحة حالة على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها مرتدية الحجاب خاصة بعد أنباء ارتباطها بالداعية الإسلامي معز مسعود، ما جعل متابعيها يربطون بين الحجاب وأنباء الزواج.

ونشرت حلا شيحة صورة لها على خاصية "ستوري" عبر "إنستغرام" وهى مرتدية الحجاب حاملة مصحفا في يدها، وكتبت على الصورة "لحظات مع القرآن"، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الصورة بشكل كبير على حساباتهم.

وربط النشطاء بين صورتها وبين قرب زفافها علي الداعية معز مسعود، وعلّق أحد المتابعين قائلاً :"هي نوت تلبس الحجاب عشان هتتجوز معز مسعود ولا إيه بركاتك يا حج مسعود بس يا رب تكمل فيه"، وقال آخر: "بركاتك يا معز مسعود"، و"لحظات، ما قدرت أكتر من لحظات شي بيملل"، و"استغفر الله العظيم يا نوال"، و"والله الصورة ما تقول أنها لحظات مع القرآن هذا استعراض بس الله يهديك بس".

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة، قد شغلت حديث الجمهور منذ مدة قريبة بعد أنباء عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، وسط صمت الثنائي وعدم حسم الأمر بالتأكيد أو النفي.

وأكد مصدر مقرب من الفنانة أن نهاية شهر يناير من العام المقبل ستكون حلا شيحة قد انتهت من فترة العدة، وهو موعد زواجهما الذي تم تحديده، مشددًا على أن الزواج سيتم بينهما، إلا أنه في الغالب لن يتم الإعلان للجمهور كون معز مسعود يحرص على إبقاء حياته الخاصة بعيدًا عن وسائل الإعلام وما يتم تداوله عبر "السوشال ميديا".

وأشار المصدر إلى أن معز مسعود، حسم العديد من الأمور مع حلا شيحة بشأن الزواج، من بينها أنها ستتفرغ هذا العام للحياة الزوجية وعدم الارتباط بعمل فني سواء على الصعيد السينمائي أو الدرامي خاصة وأن فيلمها مع تامر حسني تم الانتهاء من تصويره، مبينًا أنها وافقت على طلبه على أن يتم التحضير لأعمال فنية يقوم بإنتاجها معز مسعود.

ونالت حلا شيحة، طلاقها رسميًا من زوجها الكندي الجنسية، في الرابع من أكتوبر الماضي حيث حصلت على وثيقة الطلاق من الشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية كون عنوان زوجها يتبع تلك المحافظة وفقا للإجراءات القانونية.

وكشف مصدر مقرب من حلا شيحة، في تصريح خاص لـ"فوشيا" أنها لم تحضر بنفسها وكذلك طليقها إذ أرسل الطرفان وكلاء قانونيين عنهما لإنهاء الأمر.

وأوضح المصدر أن الطلاق تم ظاهريا برغبة الطرفين لكنه باطنا سعت إليه حلا شيحة، مستشهدا بأنها أبرأت طليقها من كافة النفقات الزوجية التي كان لها الحق أن تلزمه بها.