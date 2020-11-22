تراند اليوم : فنانة شهيرة تعترف بقتل زوجها: كان بيضربني وغرزت الزجاجة في جسده

كررت الممثلة المصرية عبير بيبرس، أقوالها أمام المحكمة أمس السبت، في اتهامها بطعن زوجها بزجاجة مكسورة أردته قتيلا.وقالت المتهمة خلال جلسة تجديد حبسها: " كان بيضربني وهو عايش كل يوم، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله ".

وأقرت عبير بأن زوجها صفعها على وجهها، فلم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده.

وتم تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.