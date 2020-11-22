تراند اليوم : فنان شهير: الأطباء توقعوا وفاتي خلال شهر بعد إصابتي بـ 12 جلطة خطيرة

كشف الفنان المصري كريم عبد العزيز، لأول مرة تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة والتي كادت أن تودي بحياته، موضحا أنه تفاجأ بإصابته بنحو 12 جلطة بالرئة بسبب كثرة التدخين وأن طبيبته توقعت وفاته في غضون شهر بسبب وضعه السيئ والخطير.

وقال كريم عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج السيرة مع وفاء الكيلاني: "كنت مسافر مع والدتي لعلاجها منذ 9 سنوات وأثناء وجودي بالمستشفى شعرت بنغزة وألم شديد بصدري فطلبت زوجتي مني الذهاب لطبيبة والخضوع لكافة التحاليل اللازمة".

وأضاف: "بالفعل خضعت لأشعة بالصدر.. بعدها بيوم اتصلت بي زوجتي وأخبرتني أن المستشفى تريدنا في الحال لأمر ضروري وهناك تفاجأت بالطبيبة تخبرني بأني سأموت قريبا في أقل من شهر حيث أن الرئة بها نحو 12 جلطة وهو أمر خطير".

وأكمل: "أصبت بصدمة شديدة وأول شيء جاء إلي ذهني هم أطفالي ولكن مع الحاج والدتي وزوجتي مكثت 60 يوما بالعناية المركزة ، وفي هذه الفترة قررت التوقف نهائيا عن السجائر لمدة عام ونصف ولكن مع ضغط العمل عدت مرة أخرى لتناولها".