تراند اليوم : بعد ظهوره مع مطرب إسرائيلي.. فنان شهير يحرج محمد رمضان وينشر صورته مع ياسر عرفات

رد المطرب حكيم، على أزمة الفنان محمد رمضان واتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني؛ بصورة نادرة له مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وشارك حكيم جمهوره على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” صورة مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وعلق قائلًا: “الله يرحم زعماءنا ويرحمك يا أبو عمار”.

ويأتي رد حكيم بهذه الطريقة، بعد اتهام الجمهور الفنان محمد رمضان بالتطبيع، بعد ظهوره مع مطرب ومشاهير إسرائيليين في دبي، وحضوره إحدى الحفلات في حضور عدد منهم.



كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا منذ قليل، أعلنت خلاله عن عقد اجتماع غدًا الاثنين لاتحاد النقابات الثلاث التمثيلية والموسيقية والسينمائية، لمناقشة الجدل الذي أثاره محمد رمضان، واتخاذ قرار حاسم حيال ذلك.



