الأمير هاري وميغان يسمحان للأميرة أوجيني بالإقامة في منزلهما في بريطانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:47 مساءً - دوق ساسكس الأمير هاري "36 عاماً" وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل "39 عاماً" سعيدان لقدرتهما على مساعدة عائلتهما الملكية ،وقد سمحا للأميرة أوجيني الحامل،إبنة عم الأمير هاري ،بالإقامة وزوجها في منزلهما الخاص في بريطانيا.

فوفقاً لموقع " إي أونلاين" ،بعد أن استقر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وابنهما "آرتشي" في ولاية كاليفورنيا بمنطقة سانتا باربارا رسمياً في قصرهما الفاخر الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية،فلم يعد لديهما الوقت لاستخدام منزلهما الخاص "فروغمور كوتيج" ،وبدلاً من تركه فارغاً،سمحا لإبنة عم الأمير هاري،الأميرة أوجيني الحامل،بالعيش فيه مع زوجها جاك بروكسبانك مؤقتاً.

ومايزال منزل "فروغمور كوتيج" هو مقر إقامة الأمير هاري وزوجته ميغان وابنهما آرتشي الرسمي في المملكة المتحدة "بريطانيا" لغاية الآن،لكن الأمير هاري فور علمه بأن إبنة عمه الأميرة أوجيني تنتظر قدوم طفلها الأول، فتح لها ولزوجها جاك بروكسبانك باب منزله اللندني بسعادة،وقدمه لهما بلطف،ليبدآ فيه بتكوين أسرتهما الخاصة .

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الأميرة أوجيني وزوجها جاك بروكسبانك



انتقلت الأميرة أوجيني وزوجها جاك إلى منزل الأمير هاري منذ أسبوعين

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية،أن الثنائي الملكي الأميرة أوجيني وزوجها جاك بروسبانك اللذين يتوقعان طفلهما الأول في مطلع 2021 المقبل،قد انتقلا قبل أسبوعين إلى منزل "فروغمور كوتيج" بعد إزالة بعض متعلقات الأمير هاري وميغان الشخصية أثناء الليل وشحنها إلى قصرهما في كاليفورنيا بمنطقة سانتا باربارا.

ويقال إن منزل فروغمور كوتيج،قريب جداً،وعلى مرمى حجر من مقر والديّ الأميرة أوجيني،دوقة يورك سارة فيرغسون،ودوق يورك الأمير أندرو،وبهذا سيكونان قادران على دعمها خلال حملها،وعلى رعايتها بعد ثلاثة أشهر حين تلد طفلها الأول.

وأكد مصدر موثوق :أنه لم يتم نقل أو تغيير مقر سكن الأمير هاري وميغان في المملكة المتحدة، وسيظل منزل "فروغمور كوتيج" هو المنزل الدائم لهما،وهما لا يفكران بالإنتقال منه .

وهذه المبادرة اللطيفة من قبل الأمير هاري وميغان ماركل،مثال واحد على أنهما حتى بعد تنحيهما عن واجباتهما الملكية،وإبعاد نفسهما عن العرش البريطاني،مازالا على علاقة جيدة وطيبة مع أفراد عائلتهما المالكة البريطانية الغالية عليهما.

وكانت قد أعلنت الأميرة أوجيني بعد مرور عامين على زواجها في شهر أيلول – سبتمبر 2020 الماضي أنها حامل وتتوقع قدوم طفلاً هي وزوجها جاك بروكسبانك في مطلع عام 2021 المقبل.

ووقت ولادة طفل أوجيني الأول ،يتوقع أن يكون الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مازالا في الولايات المتحدة،ولا يتوقع قدومهما في هذا الوقت إلى بريطانيا.