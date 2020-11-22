ذكري ميلاد ياسر المصري .. عمل كمدرب رقص قبل التمثيل

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان ياسر المصري والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1957 ورحل عن عالمنا عام 2018 بعد تعرضه لحادث سير تاركًا خلفه

العديد من الأدوار المؤثرة بالدراما العربية.

بدأ المصري مشواره الفني كمدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية منذ عام 1986 ثم إتجه

للتمثيل بعد ذلك، وقد تزوج عام 2000 من الصحفية نسرين الكرد، ولديه ثلاثة أولاد هم زيد وراية وجنى.

كما شارك ياسر المصري في بطولة العديد من المسلسلات منها هارون الرشيد والعهد وأريد رجلا ودهشة وإخوة الدم .