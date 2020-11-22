شاهد.. حلا شيحة بالحجاب من جديد

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة من خلال خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت وهي ترتدي الحجاب مرة أخري وتمسك بالقرآن الكريم وعلقت على الصورة قائلة: "لحظات

مع القرآن".



يذكر أن حلا تنتظر عرض فيلمها الجديد "مش أنا" أمام النجم تامر حسني، والذي إنتهت من تصوير دورها به منذ فترة،

تدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".