شاهد.. حلا شيحة بالحجاب من جديد

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة من خلال خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت وهي ترتدي الحجاب مرة أخري وتمسك بالقرآن الكريم وعلقت على الصورة قائلة: "لحظاتمع القرآن".
يذكر أن حلا تنتظر عرض فيلمها الجديد "مش أنا" أمام النجم تامر حسني، والذي إنتهت من تصوير دورها به منذ فترة،
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