محمد عدوية يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

أعلن المطرب محمد عدوية ، في بيان صحفي اليوم ، عن قيام مجهول بانتحال اسمه من خلال صفحة وهمية على موقع فيس بوك ويهاجم فيها الفنان محمد رمضانوينشر أخبار كاذبة على لسانه.
وأكد عدوية، إنه سيتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص ، ولا يوجود أي عداوة بينه وبين الفنان
يذكر أن عدوية طرح مؤخرا كليب أغنية "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز خلاله دور الشرطة و الطاقم الطبي في ظل أزمة كورونا.
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