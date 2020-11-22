فن ومشاهير

محمد عدوية يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المطرب محمد عدوية ، في بيان صحفي اليوم ، عن قيام مجهول بانتحال اسمه من خلال صفحة وهمية على موقع فيس بوك ويهاجم فيها الفنان محمد رمضان

وينشر أخبار كاذبة على لسانه.

وأكد  عدوية، إنه سيتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص ، ولا يوجود أي عداوة بينه وبين الفنان

محمد رمضان وتربطهما علاقة جيدة، موضحا أنه ليس من طبيعته عمل شو اعلامى.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرا كليب أغنية "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز خلاله دور الشرطة و الطاقم الطبي في ظل أزمة .

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عدوية يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"