محمد عدوية يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

أعلن المطرب محمد عدوية ، في بيان صحفي اليوم ، عن قيام مجهول بانتحال اسمه من خلال صفحة وهمية على موقع فيس بوك ويهاجم فيها الفنان محمد رمضان

وينشر أخبار كاذبة على لسانه.

وأكد عدوية، إنه سيتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص ، ولا يوجود أي عداوة بينه وبين الفنان

محمد رمضان وتربطهما علاقة جيدة، موضحا أنه ليس من طبيعته عمل شو اعلامى.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرا كليب أغنية "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز خلاله دور الشرطة و الطاقم الطبي في ظل أزمة كورونا.