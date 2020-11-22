انتهى الفنان حمزة نمرة من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، والذي يسعى لإطلاقه قبل نهاية العام الجاري، ويعيده للساحة بعد سنتين منذ آخر ألبوماته.
وقرر حمزة ري عطش جمهوره لأغانيهبعد غياب طويل، بتقديمه قرابة 12 أغنية جديدة في ألبومه الجديد والخامس في مسيرته الفنية، من بينها أغنيتي "استعيذوا"، و"فاضي
كما يسعى لمفاجأة محبيه بالألبوم كامل خلال الأسابيع المقبلة وقبل نهاية 2020، ويطلق جميع أغنياته بشكل فيديو كليبات مميزة في تصميمها، ويتعاون نمرة خلال الألبوم المنتظر مع شركة "The Basement Records ذا بيسمنت ريكوردز"، التي …
كانت هذه تفاصيل خبر "استعيذوا".. أول أغنيات ألبوم حمزة نمرة الجديد بعد "داري يا قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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