شاهد.. آيتن عامر في عيد ميلادها: عيد ميلادي الـ55

أوضحت النجمة أيتن عامر ،أن تاريخ ميلادها الحقيقي ليس نوفمبر 1986 كما هو مُسجل عبر محرك البحث جوجل، حيث علقت على أحد الأخبار الذي تناول سيرتها الذاتية بتاريخ الميلاد المنتشر .

وعلقت آيتن ساخرة وهي تقول: "أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها الـ55، نفسي أفهم ليه مُصرين تكبروني ما أنا كده كده هكبر".

ولم توضح آيتن عامر تاريخ ميلادها الحقيقي، واكتفت بالسخرية مما ذكر

عنها.

يذكر أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "فرصة تانية‎" بطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.