نقابة المهن التمثيلية تعقد إجتماع طارئ غداً بشأن واقعة محمد رمضان

أكد مجلس نقابة المهن التمثيلية متابعة الأحداث التي تسير في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبعدين المصريين ما حدث من تصرف فري لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة وإلتقاط الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاضب.

وتناول مجلس نقابة المهن التثيلية، تفاصيل الواقعة المثيرة للجدل، ليؤكد أولاً الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإلتزام النقابة بالموقف الجمعي

للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف ووقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات.

وأكد المجلس أنه يدرك تماماً الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي الفني من قضية التطبيع، علماً بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات وقرارات في ضرء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة

العمل النقابة.

ودعى مجلس نقابة المهن التمثيلية إلى إجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية غداً الأثنين الموافق ٢٣ من نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساءٍ لأتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أنه، كان قد تداول أمس، عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تجمع الفنان المصري محمد رمضان مع مشاهير إسرائليين مما أثار غضب جموع الشعب المصري، حيث أشنوا هجومًا عنيفًا عليه بعد ظهور بعض الصور برفقة الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي، وفيديوهات وهو يستمع إلى أغنية عبرية وسط عدد من الإسرائيليين في نفس التجمع.