الجاثوم والسقوط من أعلى.. أبرز 10 أعراض غامضة قد تتعرض لها أثناء نومك!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - بعد يوم عمل مليء بالأحداث التي تستنفذ طاقاتنا، لا بد من حصول أجسامنا على ما تحتاجه من الراحة والنوم، لنستعيد طاقتنا ليوم آخر في هذه الحياة الدنيا.

لكن مع كثرة الضغوطات الجسدية والنفسية، فإن البعض يمر خلال نومه ببعض الأحداث الغريبة، والتي لا يوجد تفسير منطقي علمي لبعض منها، وسنستعرض هنا أبرز عشرة أمور غامضة يشتكي منها الكثيرون:

1- الجاثوم أو (شلل النوم)

يستيقظ الشخص ليلًا أحيانا عاجزًا عن الحركة، مع هلوسات مخيفة، منها الشعور كأن هناك شخص آخر في الغرفة، وتفسر هذه الظاهرة بأنها شلل مؤقت، وفيه تتوقف العضلات عن العمل بعد استيقاظ الدماغ.

2- الهلوسات التنويمية

عندما يكون الشخص على وشك أن يغفو، فإنه قد يبقى مستيقظا، ليرى صورا غريبة أمام عينيه غالبا ما تكون وجوها مخيفة، أو مخلوقاتٍ خيالية، وهذه الحالة إحدى أنواع الهلوسة، ويعاني منها الأطفال أكثر من غيرهم، وهو التفسير المحتمل لعدم رغبتهم في الذهاب إلى النوم، وربما تحدث بسبب الضغط النفسي أو امتلاك الشخص لخيال خصب.

3- التكلم أثناء النوم

عادةً لا يمتلك الشخص الذي يتكلم في نومه، أي فكرة عما يحدث معه، وهو أمر ليس خطيرًا إطلاقًا من الناحية النفسية، لكن على الشخص الذي يعاني من هذه المشكلة، أن يقلق من احتمال إفشاء أسراره أثناء نومه، ويعتبر الرجال والأطفال أكثر عرضة لهذه الحالة؛ بسبب التوتر.

4- المشي أثناء النوم

هذه الحالة هي عكس شلل النوم، حيث ينام الوعي لكن شلل العضلات المؤقت لا يحدث، ويمكن للناس أن يمشوا، وينظفوا أثناء نومهم، أو حتى يغادروا المنزل، ما يجعل الأمر خطيرا، وفي الصباح لا يتذكرون أي شيء حدث أثناء نومهم.

5- متلازمة الرأس المتفجر

يستيقظ الشخص بسبب الإحساس بصوت انفجار مدوٍ أو تصفيق قوي، ويبدو أحيانًا قويًا لدرجة تصم الأذنين، وقد يرافق ذلك طنين متصاعد أو ومضة، ولا تعتبر هذه الظاهرة خطيرة لكنها تخيف الناس، حيث يعتقد بعضهم أنه تعرض لسكتة دماغية.

6- توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس أثناء النوم، يحدث فجأة في حلم، حيث يستيقظ الشخص نتيجة لذلك، ويعد كل من السمنة والتدخين والتقدم في السن أسباب تزيد من حدوث هذا الأمر.

7- الأحلام المتكررة

في الأغلب فإن أغلبنا يرون أحلامًا غريبة متكررة، تملك الحبكة نفسها، ويعتقد علماء النفس أن دماغنا يستخدم مثل هذه الأحلام؛ لكي يلفت انتباهنا لشيءٍ لم نلحظه في حياتنا اليومية، وتتكرر هذه القصة حتى تحل المشكلة.

8- السقوط من الأعلى

في بعض الأحيان نشعر بأننا نسقط إلى سريرنا، من مكان مرتفع، فنستيقظ فجأة، وقبل ذلك نحلم بأننا نطير، ثم نتعثر ونسقط، فنشعر بإحساس مزعج.

9- الخروج من الجسد

في هذه الظاهرة العصبية النفسية، يكون الشخص نصف نائم، حيث يرى نفسه خارج جسده، وبالنسبة للصوفيين والمنجمين فإن هذه الظاهرة تثبت وجود الروح.

10- حلول مفاجئة

أحيانًا لا يمكننا إيجاد حل لمشكلة ما لفترة طويلة، ونستمر في التفكير بها بشكل مستمر، ثم في أحد الأحلام يعطينا الدماغ الفكرة، لكن يصبح الجزء الأهم هو تذكرها بعد الاستيقاظ.