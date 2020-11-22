هذا ما قالته كل من إليسا ونانسي عجرم ويارا وغيرهن بمناسبة عيد الإستقلال

الأحد 22 نوفمبر 2020

إليسا ونانسي عجرم ويارا

يصادف اليوم عيد الاستقلال الـ 77 للبنان وبهذه المناسبة وجه عدد من الفنانات كلمة وعبرن كل منهن عن أسفهم الشديد لما عاشه اللبنانيون في الفترة الماضية.



فكتبت ​اليسا​:كرمال اللي راحوا... كرمال اللي دفعوا دم وتضحيات تمن كرامة هالبلد وأهلو... كرمال الناس اللي عطت أمل بهالبلد... رح نضل نآمن بالاستقلال.. أكيد الله معنا

أما ​نانسى عجرم​ :إِنَّ كَوناً لَيسَ لُبنَانُ فِيهِ سَوفَ يَبقَى عَدَماً أَو مُستَحِيلاَ من جهتها نشرت الفنانة يارا صورة لعلم لبنان وعلقت : كلنا للوطن

أما الفنانة ​شيراز نشرت صورا لها مع العلم اللبناني وعلقت :كل عام وأهلنا وشعبنا بخير الفنانة ​داليدا خليل عبرت عن ما بداخلها :بانتظار استقلال الشعب عن التبعية والطائفية واللاإنسانية وبانتظار استقلال السياسيين عن المحاصصة والفساد والهدر والتبعية للمحاور. من هلق لوقتها ولا مرّة حسيت باستقلال لبنان…

أما الفنانة ​نيللى مقدسى​ نشرت صورة لها وراسمة العلم اللبناني على وجهها وكتبت :بتضلك وطني مهما صار ...وبحبّك بحبّك مهما صار