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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يهاجم محمد رمضان بعد صوره مع النجوم الاسرائيليين: أنت لا تمثلني كمواطن مصري والان مع التفاصيل
الأحد 22 نوفمبر 2020
الفنان المصري محمد رمضان والفنان المصري محمد عدويه
شن الفنان المصري محمد عدويه هجولاً لاذعاً على مواطنه الفنان المصري محمد رمضان بعد انتشار صور له مع نجوم اسرائيليين ابرزهم المطرب عومر أدام.
وكتب محمد عدوية على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “أحب أوجه رسالة قصيرة جدًا لنمبر وان أنت لا تمثلنى كمواطن مصري سيبك بقا من النجومية والأسامي واللقب وأنت لما بعتلي من سنة عشان أعملك تتر مسلسل وأنا رفضته شكلاً وموضوعًا عشان أنا راجل بحترم فني ومبتاجرش بيه لو هوصلني الفضاء مش هقولك العالمية.
وبعد الصورة الأخيرة اللي اتكلمت عنها الصفحة الرسمية لإسرائيل بتتكلم بالعربية أنت أولاً وأخيراً لا تمثلني كمصري أنت بتمثل نفسك وبس”
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