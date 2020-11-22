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شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة:"كلّ من ائتمنّاهم على العلم نكّسوه" والان مع التفاصيل
الأحد 22 نوفمبر 2020
الفنان اللبناني راغب علامه
في عيد إستقلال لبنان الـ77، نشر الفنان اللبناني راغب علامه فيديو لأغنية "بوس العلم"، وكتب تعليقاً ورد فيه :"كلّ من ائتمنّاهم على وطننا خذلونا ، كلّ من ائتمنّاهم على العلم نكّسوه
المطلوب من المواطن الشريف ان تضلّ ايده بايد أخي المواطن الشريف حتى يضلّ العلم مرفوع وراسنا مرفوع وان شاء الله نقدر نرجّع لبنان أحسن مما كان". ويحرص راغب دائماً ان يبدي رأيه في كل الأحداث السياسية والوطنية وفي آخر تصريح له علّق على انسحاب شركة "الفاريز ومارسال" الدولية التي تولت قبل شهور مهمة مراجعة حسابات وملفات مصرف لبنان المركزي.
من المهمة الموكلة إليها، وبالتالي فشلت مهمة التدقيق المالي الجنائي. فكتب:" قلتها من فترة وسأكررها الآن بأن التحقيق المالي الجنائي لو حصل سيطيح بالجميع "كلن يعني كلن " ومن الطبيعي أن يتفق الزعماء المتخاصمون في السياسة على الوقوف في وجه هذا التحقيق حتى لو كلّف الأمر تدمير ما تبقّى من الوطن والمواطن ! لكن بإذن الله الحساب آتٍ آتٍ ولو كره الفاسدون ".
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