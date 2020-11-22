شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تواجه لينا هيدى نجمة GOT الموجة الثانية من فيروس كورونا "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة لينا هيدي، صاحبة شخصية سيرسي لانيستر الشهيرة في مسلسل Game of thrones، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من داخل منزلها أثناء قضائها لفترة العزل المنزلي وهي ترتدي قناعها الطبي الشفاف، لمواجهة الموجه الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت عدسات المصورين التقطت صورا للنجمة العالمية لينا هيدى صاحبة شخصية سيرسى لانيستر الشهيرة فى مسلسل Game of thrones بصحبة النجم مارك مينتشاكا، 47 عامًا، بطل مسلسل الشهير فى شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، واضعا يده عليها لاحتضانها ما يعكس دخولهما فى قصة حب جديدة، وظهرت النجمة العالمية بصحبة مينتشاكا وهما يتجولان فى أحد الشوارع مرتديان الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

وارتدت نجمة Game Of Thrones، البالغة من العمر 47 عامًا، حمالة صدر رياضية بيضاء، بعد أن انتهت من تدريباتها في الصالة الرياضية في الصباح، مع الالتزام التام بتعليمات الوقاية والتدابير الاحترازية، حيث ارتدت كمامتها الطبية المزينة طوال سيرها في الشارع.