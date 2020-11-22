شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية "يابن ادم" لـ مجد القاسم قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مجد القاسم لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان" يابن ادم"، من كلمات بلال الشاعر، وألحان مصطفى غانم، وتوزيع حاتم نصر، وميكس وماستر محمد جوده، وحصل ”الخليج 365”، على كلمات مطلع الأغنية قبل طرحها وتقول"يالى ضليت الطريق..وفى سكة الشيطان مشيت..واتمديت فيها وعشقت ونسيت نهايه اخرتك"

من ناحية أخرى انتهى مجد القاسم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "باقة ورد"، ويضم الألبوم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.

يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم كليب "حبوا بلدكم"، والذى طرحها فى احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، بمشاركة أطفال برنامج ذا فويس كيدز، والأغنية من كلمات الشاعر صلاح عطية، وألحان سيد راض، وتوزيع كيمز.