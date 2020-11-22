شكرا لقرائتكم خبر عن إخناتون لوليد عوني يبدأ موسما جديدا بالمسرح الكبير بداية من 26 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض المخرج وليد عوني "أخناتون غبار النور" بداية من يوم 26 نوفمبر في موسم جديد وحتي 29 من نفس الشهر بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، وعرض "إخناتون غبار النور" قراءة جديدة في عالم الروحانيات والمسرح الراقص تكشف عن العديد من المبادئ لدى إخناتون في 24 مشهدا تعبيريا حركيا راقصا صممها وليد عوني عن تلك الشخصية العظيمة في التاريخ الفرعوني والذي كان أول من نادي بديانة واحدة لعبادة آتون في عصر الفراعنة .



موسم جديد لعرض اخناتون لوليد عوني

يذكر أن المخرج وليد عوني هو مصمم رقص وكان مؤسس فرقة التانيت للرقص المسرحى الحديث في مدينة بروكسيل في بلجيكا وكان مدير للمدرسة المصرية للرقص الحديث التابعة لدار أوبرا القاهرة بمصر وهو ملقب بأبي الرقص المسرحي الحديث في العالم العربي وبين العامين 1990 و1991 قام بإخراج وتصميم عرضين لفرقة باليه أوبرا القاهرة هما إيقاع الأجيال، ليالي أبو الهول الثلاث، كما صمّم وأخرج عرض «زنقة الناموس» لفرقة الباليه التونسي، وفي العام 1993 كُلّف رسمياً من قبل وزير الثقافة المصري فاروق حسني بتأسيس أول فرقة للرقص المسرحي الحديث في مصر والعالم العربي تتبع دار الأوبرا المصرية، حيث قدمت أول عروضها «تناقضات»، ثم «سقوط إيكاروس» 1993، «حفريات تدعى أجاثا» 1994 والثلاثية المصرية «الغيبوبة ـ نجيب محفوظ» 1995، «المقابلة الأخيرة ـ تحية حليم» 1996، «صحراء شادي عبد السلام» 1997، «الأفيال تختبئ لتموت» 1995، «في البداية كان الرقص» و «بروفا» 1998، «أغنية الحيتان» 1998، «حارس الظل» 1999، «شهرزاد كورساكوف» 2000، «أسرار سمرقند» 2001، وسترة النجاة تحت المقعد 2002، «محمود مختار ورياح الخماسين» 2003، «كلارا والرمال المتحركة» 2004 و «بين الغسق والفجر» 2005.

كما قام بإخراج عروض عدّة لوزارة الثقافة المصرية وهي «ليالي طيبة» في الأقصر وعرض افتتاح متحف النوبة ورسالة الأقصر إلى العالم في معبد الدير البحري والاحتفال بانتهاء ترميم أبو الهول، افتتاح مسرح الجمهورية 2001، افتتاح مكتبة الإسكندرية 2002، افتتاح المئوية للمتحف 2002، افتتاح مسرح سيد درويش 2004 ، كما تمّت الاستعانة به العام الماضي لإخراج الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي وكانت آخر اعماله " دموع حديد " .