شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتفالها بذكرى زواجها الـ20.. صور كاترين زيتا جونز تعود لـ لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن احتفلت مؤخرًا بعيد زواجها العشرين هي وزوجها مايكل دوجلاس ، 76 عامًا، شوهدت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز وهي تصل إلى مطار لاكس في لوس أنجلوس، حيث ظهرت النجمة أنيقة ومثيرة للغاية ، مرتدية جاكت اسود وبنطلون اسود وحقيبة هيرماس سوداء، كما ارتدت قبعة سوداء، ولم تتخل عن ماسك الوجه لتجب الإصابة بالفيروس كورونا.





وظهرت النجمة وهي تصطحب كلبها عند وصولها المطار، وعلى الرغم من الطبيعة غير المريحة للسفر ، رفضت نجمة شيكاغو التضحية بحس الموضة الأنيق الذي تتمتع به طوال والوقت .

ونشرت كاترين البالغة من العمر 51 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" صورة من الحملة الدعائية الماضية لـ " Casa Zeta-Jones " كانت تجلس فيها النجمة الشهيرة بأحدى الحدائق وتظهر وكأنها تفكر فى شيء ما ، و علقت كاترين على الصورة مؤكدة أنها تفكر فى مشروعها القادم .. فسألت محبيها وعشاقها "ماذا تريدوا أن تدوا جميعا"، وكأنها تطلب منهم أن يساعدوها فى التفكير بخطوات مشروعها المقبل .