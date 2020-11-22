شكرا لقرائتكم خبر عن مادس ميكلسن يحتفل بعيد ميلاده الـ 55 بصحبة كلبه "ميسى": أفضل صديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم العالمى مادس ميكلسن بعيد ميلاده الـ55، اليوم الأحد، على طريقته الخاصة، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له بصحبة كلبه "ميسي" معلقًا: "عيد ميلاد مع أفضل صديق ميسي"، وسرعان ما انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلاً كبيرًا من قبل رواد السوشيال ميديا.

وظهر النجم العالمي مادس في إطلالة جديدة خلال احتفاله بعيد ميلاده مع كلبه "ميسي"، حيث ارتدى قبعة عليها حرف "W" وكان يحتضن كلبه في أحدث ظهور له، وانهالت عليه التعليقات بالمعايدات والتهاني بمناسبة عيد ميلاده.



مادس ميكلسن يحتفل بعيد ميلاده الـ55 مع كلبه ميسي.

ويحتفل مادس ميكلسن بعيد ميلاده بعدما أشارت تقارير صحفية إلى أنه يقترب من تجسيد شخصية الساحر جيليرت جريندلفالد في سلسلة أفلام الإثارة والخيال Fantastic Beasts، بعد مغادرة النجم العالمي جوني ديب من السلسلة بسبب خسارته لقضية الاعتداء الجسدي على زوجته السابقة آمبير هيرد.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير نقلتها صحيفة الجارديان، أن النجم العالمي ميكلسن، أجرى الشهر الجاري مباحثات ومفاوضات مع القائمين على العمل السينمائي الشهير من أجل تجسيد شخصية الساحر الشهير، والتي خرجت عن مسارها بسبب استبعاد ديب من السلسلة.