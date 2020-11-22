شكرا لقرائتكم خبر عن ميلاد سكارليت جوهانسون الـ36.. لماذا لا تتواجد النجمة على السوشيال ميديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم 22 نوفمبر النجمة العالمية سكارليت جوهانسون بعيد ميلادها الـ36، وسكارليت جوهانسون اكتسبت شهرة هائلة بعدما قدمت دور Black Widow في أفلام Marvel، بينما أصبحت مشهورة وسط جمهورها من خلال عدد من الأفلام مثل The Wedding Story و Lucy و Her و Vicky Christina Barcelona، ومع ذلك على عكس معظم نجوم Marvel ، لم تظهر الممثلة على اي من وسائل التواصل الاجتماعي، فما السبب وراء ذلك.



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سكارليت جوهانسون (2)



سكارليت جوهانسون (3)



سكارليت جوهانسون (4)



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في عيد ميلاد سكارليت وجد موقع Republicworld انه من المخيب للآمال بالنسبة لمحبي الممثلة أنهم لن يجدوا سكارليت جوهانسون على إنستجرام ، أو علي ايا من منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المشاهير اليوم بنشاط، ومع ذلك فقد تمكنت من الاحتفاظ بشهرتها وشعبيتها على الرغم من غيابها عن السوشيال ميديا.

لكن ما سبب عدم تواجد سكارليت علي السوشيال ميديا، في تصريحات سابقة أكدت النجمة ان سبب عدم ظهورها مواقع التواصل الاجتماعي هو أنها وجدتها "غريبة بعض الشيء"، وأوضحت أيضًا بـ مقابلة في عام 2016 أنها غير موجودة على Twitter أو Facebook أو أي منصة وسائط اجتماعية أخرى، ومن المحتمل أن تكون هناك بعض الحسابات التي انشائها معجبون ادعوا أنها حساباتها الأصلية ، لكن الممثلة نفت كل هذه الادعاءات، ورغم ذلك وقعت من قبل ضحية لهجوم إلكتروني قام به متسلل تمكن من الوصول إلى صورها ومعلوماتها الخاصة، ونشرها علي الانترنت .

وكان قد تم الكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم Black Widow، بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، وجاري العمل علي الفيلم رغم تأجيل طرحه بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي عانى منها العالم بشكل عام وصناعة السينما بشكل خاص، بعد غلق عدد كبير من صالات السينمات في كثير من الدول اتباعًا للإجراءات الاحترازية.